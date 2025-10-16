Senado entrega despensas y víveres a damnificados por lluvias
Laura Itzel Castillo anuncia entrega de ayuda a damnificados por lluvias en varias regiones del país. El Senado se une en solidaridad con la entrega de despensas y víveres.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En las próximas horas, el Senado de la República entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 10 tráileres con víveres para los damnificados de las lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla, Querétaro Hidalgo y San Luis Potosí, recibidos en su centro de acopio, anunció la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.
En entrevista, la legisladora informó que, además, la próxima semana se hará la entrega a la Sedena de 80 mil despensas. Dijo que, de los 10 tráileres, seis se entregarán este jueves en el Campo Militar número 1 y los cuatro restantes en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Por otra parte, confirmó el acuerdo para que cada senadora o senador done el equivalente a una quincena de su salario, es decir alrededor de 65 mil 850 pesos.
"Sí hubo acuerdo de todas las bancadas de que tenemos que donar una parte de nuestros ingresos para esta causa, que sabemos que no resuelve el problema, sino que forma parte de toda la solidaridad de todos y todas las mexicanas, así que con eso estamos aportando nuestro granito de maíz, porque sin maíz, no hay país", apuntó.
