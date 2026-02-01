logo pulso
Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, anuncia los ajustes finales en la reforma del Artículo 123 Constitucional

Por El Universal

Febrero 01, 2026 05:18 p.m.
A
Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales está por definir los últimos detalles del dictamen para reducir la semana laboral a 40 horas, por lo que anticipó que pronto se dará su discusión en el Pleno del Senado de la República.

"En el caso de la reforma al Artículo 123 Constitucional, relativo a la reducción de la semana laboral a 40 horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, ha informado que ya están en los últimos ajustes, por lo que considero que pronto se estará discutiendo en el Pleno", explicó.

"El martes 3 y el miércoles 4 (de febrero) estaremos en el Pleno del Senado de la República. Ahí se presentarán iniciativas de los senadores y de las senadoras y, desde luego, informaremos posteriormente si existen algunos dictámenes que se presenten.

Por otra parte, Castillo Juárez dijo que durante esta semana la Cámara de Senadores estará pendiente de la comunicación que enviará el Órgano de Administración Judicial respecto de las plazas que quedarán vacantes y quiénes ocuparán los cargos como magistrados de los Tribunales de Circuito, con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta correspondiente.

La presidenta de la Mesa Directiva anunció que se reunirá con el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, con el objetivo de impulsar la reforma relacionada con el Reglamento del Senado de la República, por la que se incorpora el lenguaje de género y lineamientos para regular el desarrollo de los debates y otras actualizaciones.

La senadora Laura Iztel Castillo anunció que en una de próximas sesiones participará Zenaida González, "persona indígena que emitirá un mensaje en tzotzil desde la tribuna de la Cámara de Senadores".

