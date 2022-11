Senado exhorta a congresos estatales a expedir leyes de amnistía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República exhortó a los congresos de 21 entidades del país a expedir leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones, que se asemejen a los establecidos en la Ley de Amnistía vigente a nivel federal.

En el dictamen aprobado, los senadores refirieron que la Ley de Amnistía, que entró en vigor el 23 de abril de 2020, tiene la finalidad de extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, siempre que no se trate de reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados.

Lo anterior, por delitos específicos establecidos en el artículo 1 de dicha legislación, como el aborto; delitos contra la salud; aquellos cometidos por personas indígenas que durante el proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura; así como por el delito de robo simple y sin violencia y por el delito de sedición.

Destacaron que la aprobación y expedición de las respectivas leyes de amnistía en los estados permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Penitenciarios locales.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la expedición de las leyes por cada Congreso local promoverá mecanismos en cada entidad para acabar con injusticias que tienen muchas veces llenos los centros penitenciarios de personas que no han podido acceder a un juicio justo, por lo que "no hay otra intención".

En la discusión del dictamen, la senadora Nestora Salgado García, de Morena, aclaró que se trata de un proceso de reconciliación y pacificación, e incorpora al ámbito local una ley de amnistía que contemple supuestos que permita liberar a presos que por razones políticas, deficiencias procesales u otras circunstancias se encuentran privadas de la libertad.

Damián Zepeda Vidales, del PAN, señaló que la Ley de Amnistía fue avalada en específico para casos de mujeres en prisión por aborto, para algunos casos relacionados con la población indígena, para robos menores a 50 mil pesos y narcomenudeo, de los cuales manifestó su preocupación por los últimos dos ilícitos.

Esta ley, advirtió Zepeda Vidales, está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes, para que salgan a delinquir nuevamente.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado Castro, consideró necesario adoptar una estrategia que incluya los instrumentos de liberación ya existentes y un impulso decidido a la política de reinserción social.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, dijo que la Ley de Amnistía fue mal implementada durante la pandemia, la cual ha tenido un efecto mínimo incluso para liberar a mujeres que interrumpieron su embarazo.

Los congresos estatales a los que fue dirigido el exhorto son los de Guerrero, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Colima, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí.