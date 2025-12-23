Senado llama a ONU a intervenir en tema Venezuela-Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que tome un papel más activo y fije una posición más firme sobre los acuerdos de paz en el ámbito internacional.

A 80 años de su creación, la ONU debe replantear su accionar, porque es fundamental que haya diálogo, autodeterminación de los pueblos, y respeto a la paz y a los derechos humanos, aseguró.

El llamado, indicó, es a mantener la paz, el diálogo y la soberanía, así como el respeto a las distintas naciones. "Por eso es importante que la organización asuma su papel de promover el diálogo entre los países en favor de la paz mundial", agregó, al referirse a las recientes decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a Venezuela.

Por otro lado, afirmó que "la reforma (electoral) va".

Dijo que, después de la judicial, se trata de una reforma muy importante para el Estado Mexicano.

"Se ha hecho un trabajo importante y a nivel muy profundo desde el Congreso, que es, sin duda, un Congreso Constituyente", porque se ha "reformado profundamente la Constitución Política en favor del pueblo de México"; se han hecho más de 20 reformas que responden a la lucha de muchos años, expresó.

Consideró que "esta reforma, es una reforma a favor del pueblo de México, a favor de la democracia. Siempre hemos luchado por la democracia en este país, y hemos luchado por la defensa de los derechos humanos. Y esta no sería la primera de las reformas que va en ese sentido".

"Y una de las cosas principales es la libertad de expresión. Y venimos de la lucha por la libertad de expresión y el hecho de que estemos aquí también, con todos ustedes, lo demuestra".

"Las reformas son cambios muy profundos, pero siempre en favor de México, por ejemplo, como la reforma judicial, que fue pionera en el mundo y estamos muy orgullosos de ello", puntualizó.