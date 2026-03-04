Senado reconoce a 25 fallecidos en operativo contra El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- A casi dos semanas del operativo en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, para detener al jefe del CJNG,

"El Mencho" y en donde fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional, se hizo un reconocimiento a los elementos de esa institución y se enviaron

a sus familiares.En el marco de una reunión de la, que preside la, se reconocieron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, el pasado 22 de febrero, en el operativo coordinado en el estado de Jalisco."Las y los integrantes de este, que preside laMena, externaron susa los familiares y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber"., del PVEM, dio lectura a este documento: "Reconocemos laque sirven a México con disciplina, lealtad y honor, inspiradas por el patriotismo y la abnegación que distinguen su vocación, fortalecidas por su espíritu de cuerpo y guiadas por la honradez, la honestidad, la legalidad y la objetividad en cada una de sus actuaciones, desempeñándose con eficiencia y profesionalismo", resaltó.Reconocimiento alLas acciones recientes en materia de seguridad, agregó, reflejan la eficacia de las labores de inteligencia, la planeación estratégica y la disciplina institucional que caracterizan a las instituciones federales en materia de Seguridad Pública. Dijo que el compromiso demostrado en la ejecución de operativos y en el fortalecimiento de lapermite debilitar de manera sostenida diversas estructuras criminales que afectan la paz de las familias mexicanas.Además, elexpresó suspor los 25 elementos de la Guardia Nacional que fallecieron el 22 de febrero en el cumplimiento de su deber, así como por el, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Aguascalientes, "a quien cobardemente se le arrebató la vida".La Comisión también aprobó solicitarcon el comandante de la Guardia Nacional,, para realizar una reunión de trabajo de carácter institucional en el marco del análisis del Informe Anual de Actividades 2025 que esa institución remitió al Senado de la República.