Senado se va de vacaciones sin acuerdos sobre comisionados del Inai

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL). - Debido a la falta de acuerdos al interior de la bancada de Morena y sus aliados, el Senado de la República no logró construir antes del asueto de Semana Santa las propuestas de nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que este viernes quedará inoperante, con sólo cuatro de sus siete integrantes del Pleno.

El Bloque de Contención, integrado por las fracciones opositoras, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, insistió a lo largo de la jornada de ayer en que se presentaran las candidaturas mejores evaluadas para designar por lo menos a un comisionado y así salvar el quórum del Inai para que pudiera seguir sesionando.

Sin embargo, los senadores de Morena expresaron que primero se tendrían que poner de acuerdo con el interior de esa bancada que es mayoritaria, lo que provocó un intercambio de acusaciones entre los grupos opositores y las bancadas oficialistas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el Senado está "en un proceso de acuerdos, de auscultación y de selección de los perfiles que puedan lograr la mayoría calificada".

En ese sentido, dijo que no ha sido fácil, porque en la sesión de ayer se escucharon descalificaciones e insultos, algo a lo que no deberían acostumbrarse.

"Creo que el Senado debe elevar su nivel de debate y debe generar condiciones para que seleccionemos por mayoría calificada a los integrantes de los órganos autónomos que nos restan, que son más de siete; pero insistiremos en lograr los acuerdos y los consensos, no nos cansaremos de ello", sostuvo.

En entrevista, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, lamentó que la mayoría legislativa pretenda dejar morir por inanición al órgano garante de la transparencia.

"No es posible que no impere la buena política, que no existan condiciones para seguir el diálogo. Pudimos haber sesionado el día de mañana viernes y cumplirle a la nación, cumplirle al pueblo de México, no podemos dejar sin transparencia a los mexicanos y a las mexicanas", expresó.

Añorve Baños afirmó que la transparencia llegó para quedarse, pues es un instrumento ciudadano, y los organismos autónomos no son del gobierno en turno, "son instrumentos que requiere la ciudadanía para saber exactamente en qué condición se encuentra su gobierno o las secretarías que ellos representan. (...) Si no hay transparencia, el gobierno está de plácemes. Yo no le veo ningún sentido patear el bote, no llegar a acuerdos prácticamente irnos hacia la Semana Santa que van a ser días de asueto".

Los senadores se tomarán 12 días de descanso a partir de este viernes, sin nombrar a los comisionados del Inai que están pendientes, incluido el relevo de Francisco Javier Acuña Llamas, quien este viernes concluye su periodo.

Será hasta después de Semana Santa cuando los senadores busquen alcanzar un consenso para nombrar al sustituto de Acuña Llamas y de otros dos comisionados que concluyeron su mandato hace exactamente un año.

El caso de Yadira Alarcón, vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con Rafael Luna, está sub júdice, hasta que el 13 de abril próximo el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, resuelva si le concede o no la suspensión definitiva para impugnar la objeción.