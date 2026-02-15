logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

Se crea el Servicio de Relevo para facilitar comunicación a personas con discapacidad auditiva.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 06:46 p.m.
A
Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La senadora Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal, diseño incluyente y no discriminación en los servicios digitales dirigidos a personas con discapacidad.

Propuesta de accesibilidad digital y diseño incluyente

La legisladora destacó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las personas con discapacidad registran una probabilidad 2.5 veces mayor de inasistencia escolar. Además, el 80 por ciento de los programas informáticos surge de equipos integrados solo por hombres, "situación que evidencia brechas de género y exclusión digital".

En este contexto, la propuesta incorpora a la ley los conceptos de accesibilidad universal, ajustes razonables, tecnologías de asistencia y diseño incluyente. También contempla la creación del Servicio de Relevo mediante protocolo de internet, mecanismo que permite a personas con discapacidad auditiva o de habla establecer comunicación con apoyo de intérpretes en línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Obligaciones para concesionarios y atención prioritaria

El proyecto establece prioridad para personas con discapacidad en alertas por desastres y emergencias, junto con protocolos específicos de atención. Además, incluye la obligación de los concesionarios de presentar informes públicos anuales sobre cumplimiento en accesibilidad.

También fija como deber de los concesionarios la disponibilidad de catálogos de equipos accesibles, interfaces compatibles con lectores de pantalla, sistemas de texto en tiempo real, menús simplificados y materiales en braille, audio, lectura fácil y Lengua de Señas Mexicana.

"La accesibilidad digital no constituye un privilegio, sino un derecho. Su garantía implica cerrar brechas y asegurar igualdad real en el acceso a la información y a los servicios públicos", argumenta la senadora del PRI en su propuesta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad
Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

SLP

El Universal

Se crea el Servicio de Relevo para facilitar comunicación a personas con discapacidad auditiva.

Más de 123 mil personas asisten al Carnaval Internacional Mazatlán 2026
Más de 123 mil personas asisten al Carnaval Internacional Mazatlán 2026

Más de 123 mil personas asisten al Carnaval Internacional Mazatlán 2026

SLP

El Universal

El espectáculo piromusical del Combate Naval en Olas Altas fue uno de los momentos más destacados del Carnaval.

Refuerzan vacunación por brote de sarampión en Culiacán
Refuerzan vacunación por brote de sarampión en Culiacán

Refuerzan vacunación por brote de sarampión en Culiacán

SLP

El Universal

La campaña incluye a recién nacidos, niños y adultos entre 10 y 49 años sin comprobante de vacunación.

Denuncian al senador Melgar Bravo por ofensas a comunidad con autismo
Denuncian al senador Melgar Bravo por ofensas a comunidad con autismo

Denuncian al senador Melgar Bravo por ofensas a comunidad con autismo

SLP

El Universal

Las asociaciones exigen disculpa pública, capacitación y sanciones conforme a leyes federales y estatales.