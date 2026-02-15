Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La senadora Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal, diseño incluyente y no discriminación en los servicios digitales dirigidos a personas con discapacidad.

Propuesta de accesibilidad digital y diseño incluyente

La legisladora destacó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las personas con discapacidad registran una probabilidad 2.5 veces mayor de inasistencia escolar. Además, el 80 por ciento de los programas informáticos surge de equipos integrados solo por hombres, "situación que evidencia brechas de género y exclusión digital".

En este contexto, la propuesta incorpora a la ley los conceptos de accesibilidad universal, ajustes razonables, tecnologías de asistencia y diseño incluyente. También contempla la creación del Servicio de Relevo mediante protocolo de internet, mecanismo que permite a personas con discapacidad auditiva o de habla establecer comunicación con apoyo de intérpretes en línea.

Obligaciones para concesionarios y atención prioritaria

El proyecto establece prioridad para personas con discapacidad en alertas por desastres y emergencias, junto con protocolos específicos de atención. Además, incluye la obligación de los concesionarios de presentar informes públicos anuales sobre cumplimiento en accesibilidad.

También fija como deber de los concesionarios la disponibilidad de catálogos de equipos accesibles, interfaces compatibles con lectores de pantalla, sistemas de texto en tiempo real, menús simplificados y materiales en braille, audio, lectura fácil y Lengua de Señas Mexicana.

"La accesibilidad digital no constituye un privilegio, sino un derecho. Su garantía implica cerrar brechas y asegurar igualdad real en el acceso a la información y a los servicios públicos", argumenta la senadora del PRI en su propuesta.