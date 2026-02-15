Refuerzan vacunación por brote de sarampión en Culiacán

CULIACÁN, Sin., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Con ciento cincuenta y dos casos de sarampión confirmados en el estado, la

, instaló nueve centros de vacunación en la capital del estado para inmunizar a una parte de la población, en estos, en donde se forman largas filas, la mayoría de las personas son adultas.

En uno de los centros, ubicados dentro de la plaza comercial Fórum, del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, lasque se instalaron aplican el biológico, en su inmensa mayoría a las personas entre los 10 y los 49 años de edad.Ladel Estado, el viernes pasado, divulgó que se han aplicado un total deen todo el estado y se disponen depara continuar con la inmunización de la población que se encuentra en diversos rangos de edad., secretario de Salud en Sinaloa comentó que estaestá dirigida a recién nacidos que van de seis a once meses, a niños de un año a 18 meses y seis años.También, esta cobertura de inmunización contra el sarampión contempla a las personas que están en el rango de edad de 10 a 49 años que no cuenten con el comprobante de vacunación y al personal del sector salud.