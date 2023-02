Senadora de Morena aclara sus dichos sobre niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales, la senadora por Morena Margarita Valdez aclaró sus dichos en tribuna cuando expresó que su grupo parlamentario tienen "distintas formas de ver la enfermedad".



Refirió que "el contexto es impulsar iniciativas encaminadas a la prevención de los cánceres, porque si bien sus causas son diversas, existen agentes cancerígenos que pueden dejar de emplearse o de consumirse".

"Soy médico y sé que los tratamientos deben aplicarse a niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer. Soy sensible a esta preocupación que no está reñida con prevenir que otros menores se enfermen", señaló.

Aseguró que en diversos foros ha sido insistente en que al sector salud se le destine mayor presupuesto para la atención de la salud.

"Desde el Senado acompañé el que se logrará la aprobación de las licencias laborales para padres o madres de familia que tienen hijos o hijas con cáncer y presenté una en particular para que en casos extraordinarios ambos padres puedan tener dicha prestación", mencionó.

En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil el pasado 15 de febrero, Valdez expresó que para su grupo parlamentario "lo fundamental del cáncer infantil" es prevenir.

"Insisto, nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer, de ninguna otra cosa. Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad.

"Nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. ¡No, eso no es resolver el problema! El problema es que no se nos enfermen de cáncer. Pregunto a quienes solidariamente quieren que el día de hoy volteemos a ver a los niños de cáncer. ¿Dónde han estado cuando estamos luchando contra el uso del glifosato? ¿Dónde han estado? Al contrario, se han puesto del lado de las empresas que nos causan cáncer, sobre todo a los niños.

"¿Dónde han estado cuando estamos en contra del vapeo, de los niños? Lo que quieren es que se vapee y que se vapee poquito. ¿Dónde han estado cuando nosotros hemos propuesto que no se usen sustancias de agroquímicos que son venenosos y que provocan el cáncer en nuestros niños. Definitivamente no vemos la enfermedad de igual forma", declaró la senadora Margarita Valdez.

Aseguró que mientras algunos legisladores ven a los niños con cáncer "como un negocio para que haya medicamentos caros y médicos especializados, nosotros lo que queremos ser, e insisto, pueblo de México: No queremos que se enfermen, hay que prevenir".

"Para eso hay que buscar a quienes provocan, a quienes promueven el uso de sustancias que contaminan nuestra tierra, contaminan nuestras aguas y nuestro medio ambiente, contra ellos es contra los que tenemos que ir. Ellos son los que provocan las enfermedades en nuestros niños, y luego después de que los enferman (...) a mí me gustaría que nos apoyaran en prevenir el cáncer infantil y luego nos ponemos y nos sentamos a ver cómo lo curamos. ¿Cómo ven?", agregó la senadora de Morena al pedirle a la panista Kenia López Rabadán que le pusiera atención.