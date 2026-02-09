Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) negaron que se hayan suspendido o roto las pláticas entre el gobierno y los partidos del bloque oficialista sobre la reforma electoral que presentará el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Senadores de Morena y PT mantienen diálogo sobre reforma electoral

En entrevistas por separado, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, y la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PT, Geovanna Bañuelos, afirmaron que continúan las reuniones en la Secretaría de Gobernación para presentar una iniciativa consensuada.

Mier Velazco rechazó que las pláticas estén rotas y señaló que no existe todavía una iniciativa formal y lo que hay es un proceso de construcción de una propuesta.

"No hay una iniciativa, no hay un proyecto de iniciativa, es la construcción a partir de aproximaciones sucesivas, en principio, con la comisión presidencial, después con los representantes, dirigentes de nuestra coalición, lo que ellos piensan, opinan. (...) He escuchado infinidad de voces al respecto de una iniciativa que no ha nacido. Lo que sí hay es una convicción de una revisión al sistema político y al sistema electoral, y hacerlo con cuidado.

"La presidenta ya lo dijo, porque va a ser la promovente, se está dando el espacio y hay que esperar que hacia la tercera, cuarta semana, como ya lo anunció, de este mes, pueda ella estar presentando la iniciativa, y vendrá otro momento", precisó.

-¿No están rotas las pláticas?, se le preguntó.

-No, estuvimos juntos platicando sobre ese tema, se han bordado muchas cosas, hay opiniones distintas. Hay que ser muy cuidadosos, se modifican coeficientes, se revisan cláusulas de gobernabilidad, se determina si un sistema mixto de integración de las Cámaras o si deja de ser mixto, si la representación bajo un procedimiento electivo no se confunde con senadores o diputados de mayoría, en fin, no es una cosa sencilla, requiere eso. Que nuevo que se haya discutido, porque eso ha ampliado el debate, la discusión, respondió.

Mesa de trabajo con gobierno sigue activa para reforma electoral

Por su parte, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoció que ha habido diferencias en las pláticas con el gobierno y con Morena, pero rechazó que esto haya provocado que la representación de su partido y del Verde se hayan levantado de la mesa, pues se reunieron este lunes y acordaron volver a reunirse hoy.

"Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo. Se van a reanudar los trabajos el día de mañana a la una de la tarde", afirmó.

Además, dijo que la propuesta de reducción de plurinominales sigue estando en la mesa de trabajo. "Estamos discutiendo, está instalada la mesa de trabajo, hemos estado en jornadas muy intensas de deliberación, de debate, de propuestas, de enriquecimiento, desde la semana antepasada que ustedes dieron cuenta que se instaló de manera formal esta mesa".

Aseguró que los tres partidos políticos de la alianza oficialista están trabajando con muy buena voluntad de poder cumplir con la encomienda de que antes de que concluya febrero se pueda conocer una propuesta formal, aunque admitió que hay temas en los que no se ha podido llegar a un acuerdo.

"Hemos estado en un diálogo permanente con muchas propuestas, por supuesto que hay puntos donde existen posiciones encontradas, pero sería una irresponsabilidad entrar en la puntualidad de cualquiera de ellas.

"Nosotros le estamos abonando a la construcción, al diálogo y evidentemente al interés que tenemos todas y todos de poder modernizar nuestro marco jurídico para el proceso electoral del 2027", recalcó.