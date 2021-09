Senadores del PAN acusan a AMLO de abandonar a damnificados

Es falso que el gobierno federal esté atendiendo "mejor que nunca a los damnificados", como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán.

En conferencia de prensa, la legisladora denunció que la actual administración no atiende los desastres naturales, por lo que exigió que el mandatario no pretenda engañar a la gente, porque "destruyó los fondos y los fideicomisos, incluyendo al Fonden, para financiar proyectos caducos como la refinería" de Dos Bocas.

En este marco, aseguró que la destrucción del Fondo de Desastres Naturales "demuestra un rostro inhumano, irresponsable y letal de este gobierno".

La senadora panista advirtió que "el discurso populista de AMLO no salva la vida ni restituye lo que perdieron cientos de familias en medio de estas desgracias, en medio de las inundaciones que se dieron en varias partes del país la semana pasada".

Apunto que López Obrador no ha acompañado a los damnificados de manera directa, "porque el presidente de este país no se moja ni se ensucia los zapatos ayudando a la gente".

"La ayuda que el gobierno está obligado a dar, no ha llegado ni a Tula, ni a Ecatepec, ni a Acapulco, ni al Cerro del Chiquihuite, ni a Veracruz, no ha llegado el respaldo necesario donde han existido inundaciones, derrumbes o temblores", subrayó.

López Rabadán recordó que hace meses López Obrador aseguró que existía corrupción dentro del Fonden y que presentaría pruebas, pero al día de hoy "nadie está en la cárcel por la supuesta corrupción que el Presidente aseguró. Como siempre, puros dichos y nada de hechos. Al día de hoy seguimos a la espera de sus pruebas, mientras los mexicanos pierden la vida y su patrimonio en medio de estas catástrofes", lamentó.