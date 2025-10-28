Senadores del PAN proponen tipificar el grooming como delito penal
La propuesta de los senadores del PAN busca establecer el grooming como delito penal con penas de hasta 18 años de cárcel.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de reforma que busca tipificar el grooming, es decir el acoso y abuso sexual online en contra de menores, así como establecer una sanción de hasta 18 años de cárcel a quien busque obtener contenido sexual, realizar actos sexuales o concertar encuentros con menores mediante medios digitales, aún sin concretar el acto.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa donde también se plantea la implementación de campañas informativas y medidas de prevención, detección y atención por parte de autoridades federales, estatales y municipales adaptadas a distintos contextos culturales e lingüísticos, con énfasis en entornos escolares, familiares y comunitarios.
Se tipifica el grooming como delito y se establece de seis a 12 años de prisión a quien, por sí o a través de tercero, haciendo uso de medios de comunicación electrónicos, informáticos, digitales, de telecomunicación o cualquier tecnología de transmisión de datos, establezca contacto con una persona menor de 18 años de edad, o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho para resistirlo.
Ello con el propósito de obtener el envío, transmisión o generación de imágenes, audios o videos con contenido de carácter sexual, ya sea de naturaleza explícita o con connotación sexual; la realización de actos sexuales o de connotación sexual a través de medios digitales, grabaciones, transmisiones en vivo, plataformas interactivas u otros entornos virtuales.
Asimismo, la concertación de un encuentro físico con fines sexuales, sin importar si dicho encuentro llega a concretarse.
"Las penas se aumentarán hasta en una mitad, es decir hasta 18 años de cárcel, cuando el autor de la conducta haya utilizado perfiles o identidades falsas para engañar, manipular o ganarse la confianza de la víctima".
