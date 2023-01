Senadores del PRI exhortan a frenar ilegalidades de corcholatas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PRI señalaron que el INE y el TEPJF deben frenar y sancionar las ilegalidades en que están incurriendo las "corcholatas" presidenciales al estar en precampaña fuera de los tiempos que marca la ley, usando recursos públicos para promocionarse y descuidando su labor como funcionarios para buscar ser designados como candidatos por el presidente López Obrador.

El senador Mario Zamora Gastélum, dijo a EL UNIVERSAL que ante la falta de resultados del actual gobierno de la 4T "las corcholatas andan desesperadas en el tema electoral, violando la ley, promocionándose por todo el país y prueba de ello es el reciente caso de Claudia Sheinbaum quien andaba de campaña en Michoacán cuando el Metro se le tronó".

Indicó que lo que queremos los mexicanos son procesos cada vez más democráticos y dentro de la democracia está el tema de la equidad, "me queda claro que no podemos ser perfectos pero sí que sean procesos lo más equitativo posible, por lo que el hecho que las corcholatas utilicen recursos públicos, se estén promoviendo al margen de la ley, pues rompe o se aleja de este plan".

Ante ello, exhortó al Instituto nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "pues vayan poniendo orden, lo cual también se entiende porque desde el gobierno quieren no sólo presionando sino dinamitarlos, quedarse con el INE porque saben que con un árbitro imparcial muy difícilmente puedan volver a ganar una elección".

El senador, expuso que todo mundo vemos cómo se están promoviéndose fuera del marco de la ley por lo que el INE y el TEPJF deben refrendar su papel como buenos árbitros y a pesar de los amedrenten desde el gobierno, desde Morena, deben imponer sanciones a las corcholatas.