Senadores destacan compromiso de 32 estados contra crisis climática

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Senadores destacaron que en la COP30, México presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0, el nuevo plan climático del país, que por primera vez reconoce a los estados como actores clave para enfrentar la crisis climática.

Al respecto, señalaron que la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), encabezada por Óscar Rébora, logró que las prioridades territoriales se integraran al documento que guiará la política climática nacional.

Rébora dijo en entrevista en el Senado que la NDC 3.0 no solo actualiza metas de reducción de emisiones, también impulsa acciones inmediatas para enfrentar sequías, huracanes, incendios forestales y pérdida de ecosistemas.

Incluye estrategias para proteger manglares, selvas y dunas costeras, reforzar la gestión del agua y fortalecer la infraestructura comunitaria ante los impactos del cambio climático.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Óscar Rébora, presidente de la ANAAE, participó activamente en la construcción del documento, liderando talleres y encuentros regionales para incorporar las necesidades específicas de cada entidad federativa. Esta participación permitió que las metas ya no respondan solo a una visión federal, sino a realidades locales.

"La NDC 3.0 marca un antes y un después: los estados dejan de ser observadores y se convierten en protagonistas de la acción climática nacional", afirmó Rébora. "Una transición justa empieza en los territorios, con soluciones reales para las personas".

La ANAAE anunció que acompañará la implementación del plan en las 32 entidades, con coordinación directa entre gobiernos estatales y federales.