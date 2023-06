Senadores presentan acción de inconstitucionalidad contra desaparición de Financiera Rural

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El Bloque de Contención del Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de Financiera Rural (FR). Durante el llamado "viernes negro" en el que Morena y sus partidos satélites aprobaron una serie de contrarreformas ilegales, se eliminó a la Financiera Rural dejando desprotegidos a miles de agricultores de Jalisco y de todo el país y, en consecuencia, a sus familias.

Informó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien dijo que "la extinción de la Financiera Rural es un duro golpe a los productores del campo en Jalisco y México, principalmente a los pequeños y medianos productores. Si no corregimos esta medida impulsada por el Gobierno Federal, Morena y sus aliados, estaremos minando la producción agroalimentaria del país".

Explicó que la acción de inconstitucionalidad que el senador jalisciense presentó junto con el Bloque de Contención, argumenta violaciones al derecho de las minorías parlamentarias, al debido proceso legislativo y a la emisión de un voto sin quórum, al reglamento del Senado.

Asimismo, vulneración del principio constitucional de progresividad porque cancelan derechos adquiridos que beneficiaban a productores, violación del derecho a la seguridad alimentaria y regresividad en el Desarrollo Integral del Campo Mexicano.

Aunque perfectible, la Financiera Rural se consolidó exitosamente como una institución que brindaba apoyo a los pequeños y medianos productores mexicanos a través de créditos y otros programas de financiamiento. No sólo entregaba dinero a los productores, sino que les brindaba capacitación y asesoría para el buen aprovechamiento de los recursos otorgados, apuntó.

"Financiera Rural permitía que miles de familias jaliscienses y mexicanas se siguieran dedicando al campo y no tuvieran que abandonar sus lugares de origen. Ahora todas esas familias quedan en el desamparo por una decisión ilegal y arbitraria", dijo el senador Clemente Castañeda.

México es el noveno país con mayor producción agroalimentaria del mundo y alrededor del 70% del territorio nacional se utiliza para actividades agropecuarias. Jalisco es el mayor contribuyente a la industria agroalimentaria nacional, generando más de 217 mil millones de pesos de producción. En Jalisco tenemos más de 1 millón de trabajadores del campo que sostienen la economía agroalimentaria más importante del país, con la extinción de la Financiera Rural quedan indefensos.