Sentencia EU a yerno del Mencho a 11 años de prisión

Ciudad de México.- Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "Guacho", miembro de un cártel mexicano y acusado de fingir su muerte para evitar ser capturado, fue condenado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el lavado de dinero de una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y violentas de su país natal.

"Guacho", yerno de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", vivía en California bajo una identidad falsa cuando fue arrestado en noviembre de 2024. El padre de su novia de toda la vida es el jefe fugitivo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gutiérrez Ochoa era buscado en México por el presunto secuestro de dos miembros de la Armada mexicana en 2021 para garantizar la liberación de la esposa de "El Mencho" después de que fuera arrestada por las autoridades mexicanas, según la declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas.

El juez federal Beryl Howell, de Washington, condenó a Gutiérrez Ochoa a 11 años y ocho meses de prisión federal.

Howell afirmó que el violento cártel también es una "fuerza peligrosa" en Estados Unidos.

"Es una forma peligrosa de ganarse la vida", dijo Howell. "Es una forma peligrosa de vivir".

Gutiérrez Ochoa le dijo al juez que acepta la responsabilidad por su "error".

"Lamento todo esto", dijo a través de un traductor. "Nunca más volveré a cometer un error como este en mi vida".

Los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron una pena de 14 años de prisión para Gutiérrez Ochoa, de 28 años, quien se declaró culpable en junio de conspirar para lavar millones de dólares procedentes del tráfico de drogas. Los fiscales lo describieron como un peligroso agente entrenado que se infiltró secretamente en Estados Unidos para cumplir las órdenes del cártel CJNG.