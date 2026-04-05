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Sentencian a 11 meses de prisión a mujer en Tamaulipas por ciberacoso

El caso ocurrió en la primaria Leyes de Reforma y afectó la dignidad de la víctima y sus hijos.

Por El Universal

Abril 05, 2026 06:12 p.m.
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Sentencian a 11 meses de prisión a mujer en Tamaulipas por ciberacoso

REYNOSA, Tamps., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Publicar información que afectó la dignidad personal le costó a Irlanda Yasmín "D" recibir una sentencia de 11 meses de prisión por el delito de ciberacoso.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un órgano jurisdiccional, con base en los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público, dictó dicha sentencia.

Cronología del caso

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Según la información oficial, los hechos ocurrieron el 15 de febrero del 2023, aproximadamente a las 10:40 horas, en la escuela primaria "Leyes de Reforma", ubicada en la zona centro del municipio de Llera, Tamaulipas.

La hoy sentenciada realizó publicaciones por Internet a través de una red social, donde difundió información y una fotografía de la víctima acompañada de sus menores hijos, afectando su dignidad personal, así como su paz y tranquilidad.

Derivado de la solidez de los elementos presentados por la representación social, el órgano jurisdiccional impuso además el pago de 5 mil 657 pesos como multa, la suspensión de sus derechos políticos y una amonestación para evitar la reincidencia en este tipo de conductas, así como la reparación del daño correspondiente.

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