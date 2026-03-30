SEP digitaliza trámites para profesionistas y reduce requisitos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, informó que, como parte de la estrategia de modernización administrativa y transformación digital, puso en marcha la digitalización de cinco trámites de la Dirección General de Profesiones (DGP), con el objetivo de facilitar y agilizar los servicios que se brindan a las y los profesionistas del país.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, la dependencia explicó que los trámites —constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, vinculación de CURP a la cédula profesional y duplicado de cédula profesional— pueden realizarse completamente en línea a través de la página oficial https://tramitesprofesiones.sep.gob.mx/login, sin necesidad de acudir de manera presencial, "lo que representa un avance significativo en la simplificación administrativa, la reducción de tiempos de espera y la eliminación de intermediarios".

Detalló que la nueva plataforma digital fue desarrollada en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la SEP y con el acompañamiento de la Agencia de Transformación Digital, garantizando una experiencia segura, eficiente y accesible para las personas usuarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cómo ocurrió la digitalización y qué beneficios tiene?

Añadió que la digitalización permite reducir en 70% los requisitos documentales y disminuir los tiempos de respuesta de hasta 90 a un máximo de 15 días hábiles, "lo que impacta de manera directa en la mejora de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana".

Por su parte José Omar Sánchez Molina, titular de la Dirección General de Profesiones, destacó que esta iniciativa responde al incremento en la demanda de constancias profesionales, al pasar de 2 mil 869 trámites realizados en 2024 a 3 mil 654 en 2025, lo que, dijo, evidencia la necesidad de modernizar los procesos y ampliar las capacidades de atención institucional.

Por ello, precisó que para acceder a estos servicios digitales, las y los profesionistas únicamente requieren contar con Llave MX, e.firma vigente y una tarjeta bancaria para realizar el pago correspondiente.