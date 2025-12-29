SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP), que dirige Mario Delgado Carrillo, informó que se usarán todos los recursos de la ley para defender la salud de niñas, niños y adolescentes para seguir evitando la venta de productos azucarados, ultraprocesados y comida chatarra en los planteles del país.

En un comunicado, dijo que durante 2025 y en el marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional (SEN), se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que comercializaban productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.

Resaltó que como parte de la estrategia institucional, el equipo jurídico de la SEP acudió de manera directa a diversos juzgados para exponer, de forma personal y detallada, los argumentos que sustentan la legalidad y pertinencia de los lineamientos, lo que permitió explicar a las y los juzgadores la relevancia de mantener a las escuelas libres de comida chatarra.

Precisó que gracias a la estrategia "Vive saludable, vive feliz", se detectó que 5 de cada 10 estudiantes presentan problemas de sobrepeso u obesidad.

Indicó que las Jornadas de Salud realizadas por el gobierno federal se han realizado en más de 64 mil escuelas primarias públicas del país, donde se han valorado a 8 millones de estudiantes.

Enfatizó que esta medida es coherente con los estándares nacionales e internacionales de salud pública y responde a las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia del derecho a la salud, el interés superior de la niñez y el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.

Expresó que de los muy pocos casos que siguen en litigio exclusivamente para efectos en universidades e instituciones de educación superior, éstos ya fueron impugnados de manera inmediata por el equipo jurídico de la dependencia y actualmente se encuentran pendientes de resolución en Tribunales Colegiados.

Expresó su confianza en que en las instancias definitivas, se otorgará la razón al gobierno federal respecto de la validez y constitucionalidad de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, lo que permitirá mantener todos los espacios libres de productos chatarra y bebidas azucaradas, porque la salud de nuestro estudiantado es primero.

Destacó que actualmente el 86 por ciento de los planteles escolares ha eliminado la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y promueve estilos de vida sanos desde las aulas.

Sostuvo que la SEP continuará defendiendo políticas públicas que coloquen en el centro el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que fortalezcan una educación integral basada en la prevención, la salud y el pleno ejercicio de derechos.