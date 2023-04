Separarán de su cargo al alcalde de Guadalupe, Zacatecas

A-AA+

El Congreso del Estado inició el proceso legislativo para retirar el fuero constitucional y la separación del cargo al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla (Morena), luego que la Fiscalía estatal notificara que se le investiga como coautor de los delitos de homicidio calificado y robo calificado, relacionados con el asesinato del joven abogado Raúl Calderón, quien también era integrante del grupo musical Los Románticos de Zacatecas.

Este asesinato generó consternación al iniciar el año, debido a que primero se reportó la desaparición del joven de 37 años, cuando el 31 de diciembre pasado su familia dio a conocer que no sabía de su paradero y se presumió que había transitado por una carretera peligrosa de la entidad.

El 3 de enero la Fiscalía General de Justicia del Estado informó del hallazgo del cuerpo en un domicilio del centro histórico; la causa de la muerte: "heridas producidas por disparo de arma de fuego".

Desde entonces, la familia de la víctima ha clamado justicia y en diversas ocasiones aseguró que no había avances en las investigaciones y temían que se pudiera proteger a los culpables.

La semana pasada el caso llegó a la tribuna de la Legislatura local. Durante la comparecencia del fiscal Francisco Murillo Ruiseco, algunos diputados le pidieron actuar y que se castigara a los responsables, "trátese de quien se trate", lo que alertaba que los probables responsables del crimen era gente con poder.

Ese día el fiscal prometió que a la brevedad se judicializaría la carpeta de investigación "con las consecuencias que se tengan que asumir", y aseguró que el compromiso de la Fiscalía es "ir más allá del poder político".

La noche del pasado lunes el fiscal acudió a la Legislatura de Zacatecas para notificar la solicitud de declaratoria de procedencia, con remoción de fuero constitucional y separación del cargo de Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, por considerar su coautoría en los delitos de homicidio calificado y robo calificado.

En la lectura de la solicitud se señala que tales hechos fueron cometidos en perjuicio de Raúl Calderón Samaniego, por lo que la Fiscalía zacatecana remitió copia certificada de la orden de aprehensión para que fuera liberada por la jueza de Control, María de Jesús García González, para el trámite correspondiente.

La solicitud se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión Jurisdiccional y dar seguimiento, por lo que se espera que en la próxima sesión se someta a discusión y aprobación para que se retire del cargo al alcalde.

En los últimos días no se ha dado a conocer la agenda de actividades públicas del alcalde.

Su última aparición en un evento público fue hace más de una semana, durante la inauguración del Cristo de la Paz, en el municipio de Tabasco.

Ya no se le vio el pasado viernes durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas, y su más reciente publicación en redes sociales tiene fecha del lunes, aunque ya fueron desactivados los comentarios a las mismas.