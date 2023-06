Sepultan a recién nacidos abandonados en calles de Naucalpan

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., junio 13 (EL UNIVERSAL).- En cajitas blancas fueron sepultados Florecita y Miguelito, dos bebés que fueron encontrados muertos en distintos puntos del Estado de México, que hoy fueron sepultados por la activista Frida Guerrera y madres de "Voces de la Ausencia" en una tumba compartida en Parque Memorial, para evitar que sus cuerpecitos quedarán en la fosa común.

En este cementerio ya suman ocho niños sepultados, cuyos cuerpos fueron abandonados en calles, terrenos baldíos y junto a carreteras en el Estado de México, "que no hemos permitido que vayan a una fosa común", apuntó Dilcya García Espinoza de los Monteros, Fiscal central para los delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía mexiquense, quienes han pagado estos servicios funerarios.

Florecita de entre dos y cuatro meses de edad, fue encontrada dentro de una caja de cartón en Toluca el 29 de octubre en la colonia Valle Verde y permanecía en una fosa común en el panteón Heriberto Enríquez.

Mientras que Miguelito, al que llamaron en "Nene del Águila", porque vestía una playera con un ave de color amarilla, fue encontrado el pasado 8 de febrero en las inmediaciones de la carretera Lechería Texcoco, en la zona de Chapingo, quien tenía huellas de violencia.

Además, hoy planeaban sepultar a Angelito un bebé que fue encontrado muerto en un terreno baldío en El Dorado, en Huehuetoca, donde estaba semi sentado entre la tierra, sin embargo, al no tener aún un perfil genético, Frida Guerrera solicitó que no fuera sepultado para poder asegurar a futuro su identificación.

De los ocho niños que ya están sepultados en Parque Memorial, aún faltan que seis de ellos y Angelito sean identificados por algún familiar o ser querido, por lo que Frida Guerrera difunde sus retratos a lápiz, creados por la artista forense Alejandra Arce, para poder darles su identidad real.

"El hallazgo de estos niños muertos tirados en la calle, debería indignarnos, encabronarnos como sociedad, porque no es posible que estos seres humanos sean tirados como basura, cuando son unos angelitos víctimas de la violencia", apuntó Frida Guerrera.