"Ser árbitro discreto no significa ser omiso", responde INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo coincidir en que el árbitro electoral debe ser discreto y neutral, sin embargo, precisó que eso no significa que sea omiso ante violaciones a la ley.

A través de Twitter, Córdova Vianello dio respuesta a lo mencionado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al dar inicio a la impresión de documentación electoral, en donde expresó que el árbitro electoral debe ser neutral o no es referí.

Ante ello, el presidente del INE señaló en su red social, sin mencionar el nombre de la titular de Gobernación, que aunque coincide en que debe ser discreto y neutral, el árbitro electoral a su vez debe ser estricto y puntual frente a violaciones a la ley.

"El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley", manifestó.

La mañana de este lunes Sánchez Cordero retomó palabras que dijera en su momento el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, acerca de la discreción que debe tener el órgano electoral.

La secretaria de Gobernación expuso que: "Por definición, el árbitro es neutral o no es árbitro. Hago mío lo que dijo (...) el presidente del IFE en 1996 (José Woldenberg) y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto".

Por su parte, Lorenzo Córdova puntualizó que el organismo a su cargo, como árbitro, aplicará la ley y hará valer la Constitución.