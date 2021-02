Servidores de la nación instan a escribirle a AMLO

En vísperas del proceso electoral 2021, además de promover los programas sociales del gobierno federal y sumarse a las brigadas de vacunación contra el Covid-19, los servidores de la nación tienen una nueva función: pedir a la población que le escriba cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la visita que realizó el Mandatario federal el pasado sábado a Tijuana, Baja California, EL UNIVERSAL constató que servidores de la nación exhortaban a las personas que se encontraban afuera del cuartel de la Guardia Nacional —el cual fue inaugurado ese día— a que le enviaran cartas con peticiones o felicitaciones al Jefe del Ejecutivo federal.

Ahí, un grupo de 30 servidores de la nación fueron convocados para ayudar en la seguridad del Presidente, pero también para que instalaran una carpa color vino —emblemático de Morena— en donde con carteles y de viva voz llamaban a las personas a que le escribieran una carta al Presidente, la cual, garantizaban, le sería entregada en sus manos.

Sin embargo, pedían un requisito: que en las cartas los interesados pusieran su nombre, teléfono y su correo electrónico.

"Ten la certeza de que tu carta se entregará de manera segura al Presidente. Es muy importante agregar datos de contacto como nombre, teléfono y correo", indicaban un par de anuncios en papel junto a dos cajas de cartón para recolectar las misivas de apoyo.

Los también llamados siervos de la nación aseguraron a esta casa editorial que no era la primera vez que implementaban esta acción, sino que se realiza en cada visita que hace López Obrador a esta ciudad fronteriza.

"Son peticiones que escribe la gente al Presidente de la República", comentaron.

—¿Cuántas han recibido?, —se le preguntó a una de las funcionarias de la mesa: "Son varias, más de mil. Varias personas se han acercado", respondió un hombre.

Portando cubrebocas, pero sin sana distancia, los funcionarios de Bienestar mantenían sus manos sobre las cajas de cartón, en donde se depositaban las cartas al presidente López Obrador.

—¿No me vas a dar de recibido?, preguntó una mujer. ¿Quieres que te firme de recibido?, replicó el funcionario.

— Sí, respondió la mujer, por lo que el servidor de la nación firmó una copia de la carta que llevaba la mujer, quien no quiso revelar qué le solicitó.

Ejercicio de atención ciudadana

Al solicitar su postura a la Secretaría de Bienestar sobre este tema, argumentó que se trata de un "ejercicio de atención ciudadana" que busca que ante la pandemia de Covid-19 las personas que quieren ayuda no se aglomeren al paso de la camioneta del Presidente. Aseguraron que las misivas se entregan a Atención Ciudadana de Presidencia para darles el curso necesario.

"Donde el Presidente llega, la gente quiere abordarlo para entregarle peticiones. Generalmente se las entregaban a quienes lo acompañan [Ayudantía], pero lo que se hace es que instalan mesas de atención justamente para que la gente no se aglomere, más ahora con el Covid", explicaron.

Actualmente, los servidores de la nación, un ejército formado por más de 19 mil funcionarios federales, comenzaron a recorrer el país para promover la vacunación. Al asegurar que es necesario contar con todo el apoyo de los recursos humanos y de infraestructura para vacunar a los 14 millones 460 mil adultos mayores que hay en México, así como a enfermos crónicos, los servidores de la nación han sido movilizados para llegar a todos los rincones del país dentro de las brigadas de vacunación.

Al inicio de la etapa de vacunación de adultos mayores EL UNIVERSAL informó que servidores de la nación tomaban fotos al rostro y la credencial de elector de las personas que recibían su dosis. Tras la difusión del tema, de un reproche del INE y críticas de la oposición, el gobierno federal ordenó que no se tomarán las fotos, pero sí datos para dar seguimiento a los inoculados.

El presidente López Obrador ha informado que además de recibir la vacuna Covid, a los adultos mayores se les entregará el pago adelantado de dos bimestres de pensión.