logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sesión extraordinaria del Congreso de la Unión inicia con polémica

Fernández Noroña emite un pronunciamiento condenando los hechos ocurridos en la sesión anterior

Por El Universal

Agosto 29, 2025 11:34 a.m.
A
Sesión extraordinaria del Congreso de la Unión inicia con polémica

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 29 (EL UNIVERSAL).- La sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convocada por el aún presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, inició con la ausencia del PAN y con la presencia del líder del PRI, Alejandro Moreno, quien cuestionó la propuesta de Morena de desalojar del salón a diputados del tricolor que no forman parte de esa instancia legislativa.

Velando armas, con la presencia de sólo 20 de los 37 legisladores, Fernández Noroña ingresó alrededor de las 10 horas al salón de plenos y, contrario a su costumbre, no dio conferencia de prensa.

Sin embargo, dio lectura a un pronunciamiento, elaborado por él mismo, donde "condeno la brutal agresión" en su contra y de su fotógrafo, Emiliano González, así como informó que se levantaron las denuncias correspondientes.

Hizo un recuento de lo ocurrido en la sesión del pasado miércoles y dio lectura a un pronunciamiento de condena a los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gerardo Fernández Noroña

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sesión extraordinaria del Congreso de la Unión inicia con polémica
Sesión extraordinaria del Congreso de la Unión inicia con polémica

Sesión extraordinaria del Congreso de la Unión inicia con polémica

SLP

El Universal

Fernández Noroña emite un pronunciamiento condenando los hechos ocurridos en la sesión anterior

Que se dedique a gobernar: "Alito"
Que se dedique a gobernar: "Alito"

Que se dedique a gobernar: "Alito"

SLP

El Universal

El líder priista respondió a la presidenta por sus críticas

Hallan muerta en SLP a buscadora
Hallan muerta en SLP a buscadora

Hallan muerta en SLP a buscadora

SLP

El Universal

La mujer fue plagiada en Zacatecas el pasado martes

Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre
Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre

Exigen mostrar los objetos del rancho Izaguirre

SLP

El Universal

Colectivos denuncian que se realizaron verificaciones virtuales, pero no hay avances