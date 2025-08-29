Que se dedique a gobernar: “Alito”

Ciudad de México.- El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, refutó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su contra y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que corresponde a los partidos políticos y legisladores.

En conferencia de prensa, el senador priista lamentó que la Mandataria lo haya comparado con un porro y le respondió que es un político serio con posturas firmes, por lo que “no nos van a doblar”, advirtió.

Moreno Cárdenas exigió a Sheinbaum Pardo que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.

“Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los Congresos y en los políticos.

“Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido, y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, puntualizó Moreno Cárdenas.

“No se equivoquen. El PRI no se dobla. El PRI construyó este país con muchos mexicanos. No nos asustan ni nos amedrentan. Vamos a defender la democracia, los derechos y las libertades del pueblo (...), cueste lo que cueste”.

“Noroña, este provocador (...) es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y diálogos para que el gobierno y la oposición construyan”.

Marcha priista

Como en los años 70, cuando el PRI como partido único movilizaba a sus bases y sectores en defensa de su jefe máximo, Alejandro “Alito” Moreno utilizó la estructura del partido para mostrar músculo y trasladar a las calles el pleito que sostuvo en el Senado de la República con Gerardo Fernández Noroña.

Arropado por lo que aún queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y otros sectores políticos y sociales que se aferran al tricolor, “Alito” marchó con miles de militantes y simpatizantes priistas para convocar a la unión de los partidos opositores con objeto de sacar a Morena del poder en las elecciones intermedias de 2027.

En la caminata, el presidente nacional del PRI también pidió a los mexicanos movilizarse en contra del oficialismo, todo con el respaldo de la CNC, que ondeó banderas tricolor en apoyo al partido.

“¡Ya llegó, ya está aquí, es ‘Alito’ y es del PRI!”, “¡No estás solo!”, “¡Noroña, cobarde!”, “¡Más presupuesto al campo!”, “¡No al gobierno dictador!” y “¡El campo, unido, jamás será vencido!” fueron algunas de las consignas que acompañaron la movilización.