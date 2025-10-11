Sheinbaum anuncia censos para entrega de apoyos tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a las 12:30 horas de este sábado se llevará a cabo una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Hasta el momento, suman más de 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el país.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población afectada.

La Mandataria federal garantizó que a nadie se dejará desamparado y se brindará apoyo a las familias que perdieron a un ser querido.

Además, adelantó que se trabajará en las medidas preventivas por la tormenta tropical "Raymond" en el Pacífico

"A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

"Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población. A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido. Asimismo, trabajamos en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond en el Pacífico".

LAS CIFRAS DEL DESASTRE

Con base en información proporcionada por los gobiernos estatales, el organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que al momento suman 22 personas fallecidas en Hidalgo; nueve en Puebla; cinco en Veracruz; una en el estado de Querétaro.

"Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido", aseguró.

A través de un comunicado, el organismo señaló que se refuerzan las labores de atención a la población en 117 municipios de cinco estados, que resultaron los más afectados por las intensas precipitaciones.

Expuso que las acciones de respuesta y apoyo a la población afectada se desarrollan bajo un esquema integral de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, mediante la aplicación de los Planes DN-III-E y Plan Marina, así como los protocolos establecidos por estados y municipios en situaciones de emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil refirió que personal del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), participa activamente en las zonas dañadas, reforzando los trabajos de los gobiernos estatales y municipales, a fin de tender a la población y restablecer los servicios básicos.

Según la CNPC, 16 mil viviendas de 55 municipios del estado Veracruz resultaron dañadas, así como 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

Destacó que se han rescatado 220 personas, y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas.

Refirió que se instaló un Puesto de Comando en las instalaciones del Ayuntamiento de Poza Rica, donde se concentran las labores de coordinación interinstitucional para la atención de la emergencia.

- Hidalgo

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó 13 municipios afectados, mil 200 viviendas y 308 escuelas dañadas, así como 59 centros de salud afectados, 150 comunidades sin acceso, 6 corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación con afectaciones,190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 65 mil 443 usuarios afectados con un avance del 49.47% en la restitución del servicio eléctrico.

- San Luis Potosí

Respecto a la situación en San Luis Potosí, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó cinco municipios con daños, mil viviendas afectadas , 25 derrumbes, así como 4 corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y 1 derrumbe de gran magnitud.

"Se han evacuado preventivamente a mil personas de zonas de riesgo, quienes reciben atención y apoyo humanitario", aseveró en el comunicado enviado esta mañana.

- Querétaro

En Querétaro, siete municipios resultaron con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, 5 comunidades sin acceso temporal, 5 vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que hay afectación en 5 comunidades, con 4 mil 512 usuarios sin suministro eléctrico alcanzando un avance del 97.23% en la restitución del servicio.

- Puebla

De manera preliminar, la CNPC reportó 37 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas por las lluvias intensas, cifra que continúa en proceso de verificación y cuantificación.