Sheinbaum apuesta por infraestructura energética

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que dentro del plan de inversión de infraestructura presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene mayor potencial desarrollar proyectos en el sector energético, los cuales serían los más rápidos en realizar y obtener permisos.

En conferencia de prensa con motivo de los resultados financieros de 2025 de la firma, el directivo resaltó que el plan de inversión en infraestructura anunciado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envía una señal correcta en un momento crítico para la economía mexicana, al reconocer que sin inversión sostenida no es posible romper la inercia.

Al respecto explicó que el principal reto es que el plan de infraestructura debe tener una ejecución impecable.

"Si queremos que el plan verdaderamente pase de slides de PowerPoint a la realidad, tiene que haber un seguimiento muy importante del proyecto a lo que se está ejecutando. Ahora tenemos que pasar, a la realidad de ejecutar un plan de esta envergadura y que en la medida que vaya ejecutándose va a ser una muy buena señal para los inversionistas en general, especialmente, los empresarios mexicanos que son los que mueven la aguja en términos de inversión", dijo el directivo.

Osuna dijo que la firma está lista para financiar los proyectos derivados del plan del gobierno de la presidenta Sheinbaum, los cuales analizará conforme se den a conocer los detalles y tiempos para su ejecución.

En ese sentido, explicó que si hay reglas claras para la ejecución de proyectos, además de mayor comprensión del aterrizaje de la reforma judicial, el plan de infraestructura puede detonar el crecimiento en el país.

-----Ganó BBVA México 116 mil mdp en 2025; prevé impulso por el Mundial de Futbol

La desaceleración económica de 2025 no pasó factura a la banca. BBVA México, el grupo financiero con mayor presencia en el país, cerró el año con resultados históricos, al registrar utilidades por 116 mil 358 millones de pesos, un crecimiento anual de 8.3% frente a 2024, y una cartera de crédito que por primera vez superó los 2 billones de pesos.

Solo en el cuarto trimestre del año, las ganancias ascendieron a 30 mil 375 millones de pesos, 6.6% más que en el mismo periodo del año previo. Con ello, la operación mexicana aportó 40.4% de las utilidades globales del grupo, manteniéndose como su principal motor de resultados a nivel mundial.

El desempeño se dio en un entorno que el propio banco calificó como retador. Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, reconoció que el menor dinamismo económico se reflejó en un crecimiento más moderado de los indicadores bancarios, aunque sin comprometer la solidez del negocio.

Durante 2025, el margen financiero del banco alcanzó los 257 mil 689 millones de pesos, un aumento de 7.3% respecto al año previo, impulsado por el crecimiento del crédito y el diferencial entre tasas activas y pasivas. Al cierre de diciembre, la cartera total de financiamiento se ubicó en 2 billones 54 mil 864 millones de pesos, con un avance interanual de 7.4%.

El crédito a familias e individuos fue el segmento con mayor dinamismo, al cerrar el año con un saldo de 940 mil 858 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 11.4%. En tanto, el financiamiento a empresas aumentó 7.9%.

Para 2026, el banco estima una recuperación del crecimiento de la economía del país, además de que prevé que la realización del Mundial de futbol 2026 aportará 0.4% del PIB, principalmente por el desarrollo de infraestructura e inversión en las ciudades donde se celebrarán partidos.