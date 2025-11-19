logo pulso
Sheinbaum asegura disminución del huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la reducción del robo de combustible y el incremento de las ganancias de Pemex

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 12:37 p.m.
A
Sheinbaum asegura disminución del huachicol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el "huachicol" ha disminuido y que las ganancias de Pemex se han incrementado, luego de que la empresa petrolera reconoció ante el órgano regulador de Estados Unidos que el robo de combustible es uno de los mayores riesgos para su operación.

"¿Está enterada de este reporte? ¿Qué piensa, porque, evidentemente, al admitir que en cierta forma ha fracasado hasta el momento y está en riesgo la operatividad de la empresa?", se le preguntó en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de noviembre en Palacio Nacional.

"No, no ha fracasado", respondió la titular del Ejecutivo federal.

"A lo mejor el director de Pemex podría explicarnos por qué este señalamiento o por qué se advierte a Estados Unidos", se le dijo.

"Hay que ver la redacción de cómo lo incorporaron. ¿Sí es un riesgo? Pues sí, es un riesgo para las ventas de Pemex", comentó la Presidenta.

Sheinbaum descarta que operaciones de Pemex estén en riesgo

Descartó que las operaciones de Petróleos Mexicanos estén en riesgo, y reconoció el trabajo de la empresa, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda porque se logró disminuir la deuda.

"Primero, el huachicol de picar los ductos, ese ha disminuido muchísimo, todavía se llega a presentar, pero ha disminuido mucho. Y la importación ilegal de combustible, o la importación sin pagar impuestos, porque ese es el tema, se importa sin que se reporte que es combustible, sino reportando otro producto, también ha disminuido.

"¿En qué se puede observar? En el incremento de las ventas de Pemex y de los privados", dijo Sheinbaum.

Indicó que quienes importan gasolina han reportado mayores ventas en las gasolineras y Pemex ha incrementado sus ventas: "Entonces, si ha incrementado la venta legal de combustible y las ganancias de Pemex y de los privados, pues quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustible, es la mejor señal".

Admitió "que todavía ocurre" en una proporción bastante menor, pero se tiene que combatir hasta que no haya absolutamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la reducción del robo de combustible y el incremento de las ganancias de Pemex

