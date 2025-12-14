Sheinbaum "boxea" con Diana Fernández en Ciudad Juárez
En un gesto de apoyo al boxeo femenil, Claudia Sheinbaum visita a Diana Fernández en su lugar de entrenamiento en Ciudad Juárez.
CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió este domingo que visitó el lugar de entrenamiento de la boxeadora juarense Diana "La Bonita" Fernández, campeona mundial y referente del boxeo femenil en el país.
En la publicación, la mandataria explicó que durante la mañana se dio "un tiempito" para acudir al espacio donde entrena la pugilista originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien reconoció por su disciplina, constancia y trayectoria deportiva.
Diana Fernández, de 31 años, es campeona mundial en la categoría supermosca y ha construido su carrera desde el norte del país, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo y perseverancia.
"Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos", escribió la presidenta en el mensaje que acompaña el video.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El video muestra a Sheinbaum dialogando con la boxeadora y observando parte de su entrenamiento, pero también haciendo algunas técnicas del boxeo como parte del entrenamiento.
"Las mujeres podemos ser, lo que queremos ser", dijo Sheinbaum. Mientras que la pugilista le dijo a la presidenta: "Un gran ejemplo para mí".
La visita también ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado su interés por impulsar el deporte como una herramienta de transformación social, prevención de la violencia y promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum "boxea" con Diana Fernández en Ciudad Juárez
El Universal
En un gesto de apoyo al boxeo femenil, Claudia Sheinbaum visita a Diana Fernández en su lugar de entrenamiento en Ciudad Juárez.
Marcha de la Generación Z congrega a 300 personas en CDMX
El Universal
Las autoridades de la Ciudad de México implementaron medidas de seguridad y diálogo para asegurar una marcha pacífica de la Generación Z.
Claudia Sheinbaum supervisa abasto de medicamentos en hospital del IMSS en Ciudad Juárez
El Universal
Esta acción se enmarca en la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, atendiendo una de las principales demandas de la población usuaria.