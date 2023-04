Sheinbaum celebra designación de Taddei como titular del INE

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., abril 1 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza honestidad y defensa de la democracia.

"Es una mujer honesta, además (su elección) fue por subasta, qué tiene que decir la oposición, nada. Sencillamente ya no va haber los privilegios que había antes, ya no va haber un propagandista en contra de la Cuarta Transformación, ahora va haber más democracia, así de sencillo", dijo Sheinbaum.

En su visita por Morelos, la jefa de Gobierno desayunó con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, más tarde se reunió con empresarios en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Morelos, y pasado el mediodía dictó la conferencia "Políticas públicas en beneficio de la ciudadanía", en el foro abierto del Parque Chapultepec.

Ahí se refirió al empoderamiento de las mujeres con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces habló de la elección de Taddei Zavala como titular del INE, ejemplo, dijo, de la importancia que han tenido las mujeres en la vida pública.

"Hoy la presidenta del INE es una mujer que va a defender la democracia de nuestro país, no como los antiguos que solo defendían intereses. No se nos olvidé esos principios", expuso.

En la reunión con empresarios, evento presidido por la secretaria de Desarrollo Económico, Ana Cecilia Rodríguez González, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de las unidades económicas de la entidad, promoviendo de esta manera el bienestar de las y los involucrados en la cadena de valor.

Al encuentro acudieron más de 25 empresarios del sector industrial, turístico, restaurantero y de medios de comunicación.

Luego se trasladó al Parque Chapultepec y antes de subir al estrado escuchó una semblanza de su persona. Con ella se sentó a la derecha Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a su izquierda el coordinador de asesores del gobierno estatal, Víctor Mercado Salgado y a la derecha de Ulises la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

En su conferencia se refirió a los logros de su gobierno en la capital del país y de los 6 mil millones de pesos invertidos en educación pública, la formación de dos universidades públicas, para dar oportunidad a los jóvenes que concluyen el nivel bachillerato.

Sheinbaum dijo que algunos proyectos son buenos para la ciudad pero también lo pueden ser para otros lugares del país, como el modelo de movilidad que se instaló en la alcaldía de Iztapalapa, con teleféricos urbanos, los más grandes del mundo, aseguró.

"Estos proyectos no solo son modernos y accesibles, sino que disminuyen los tiempos de traslado, pero sobre todo son proyectos para los que menos tienen, son proyectos de justicia social. El mejor transporte para el que mejor tiene. Y así disminuimos las desigualdades", expuso.

La Jefa de Gobierno sostuvo que su administración sí ha invertido en el Metro y dijo que es falso lo que dicen sus detractores en el sentido de que no se ha invertido en el transporte público en la ciudad.

Más adelante habló de la defensa que ha hecho de las mujeres mediante los 27 centros de atención, así como una fiscalía para los feminicidios, además de impulsar la ley "El agresor sale de casa", referente a dar preferencia a la mujer a quedarse en la casa en caso de una separación.

"Es falso eso de que los conservadores sean feministas, nada que ver con eso. Ellos no luchan por derechos sino por privilegios", acusó.

Caso Ariadna

En entrevista con la prensa, la Jefa de Gobierno habló del caso Ariadna, la joven cuyo cuerpo fue arrojado en octubre pasado, a un lado de la autopista La Pera-Cuautla.

Dijo que en este asunto la Fiscalía General del Estado (FGE) trató de esconder un feminicidio y lo quiso hacer pasar como un suicidio lo cual es aberrante.

"Se trató de esconder un feminicidio, se quiso como muchas veces hacer como si fuera suicidio, eso es algo aberrante para las mujeres. Ya se acabó el que un fiscal sin ninguna visión de género decida que la muerte de una mujer es por su culpa y no que fue un feminicidio", indicó Claudia Sheinbaum.

Afirmó que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no tuvo la razón cuando dijo que la causa de la muerte de Ariadna fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.

Si la Fiscalía de la Ciudad de México no hubiera pedido el caso éste hubiera quedado impune, señaló la jefa de gobierno.