Sheinbaum celebra el zarpe del Buque Escuela Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Buque Escuela Cuauhtémoc volvió a zarpar, tras el accidente de mayo en Nueva York en el que fallecieron los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que las autoridades de Estados Unidos todavía no tienen el dictamen del accidente.

"El dictamen todavía no se tiene formal por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entiendo que ya muy pronto van a darlo, pero ya está arreglado este Buque Cuauhtémoc tan importante, y zarpa nuevamente", expresó la Presidenta.

"Va a zarpar y va a tener ahí la compañía también de altos mandos, para que puedan estar junto con los cadetes", añadió.

La Secretaría de Marina (Semar) indicó que el pasado 17 de septiembre, el también llamado Embajador y Caballero de los Mares zarpó del muelle de Nueva York, tras concluir las reparaciones realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD: "Durante 72 horas de navegación, puso a prueba cada mástil, cabo y vela, refrendando la valentía y compromiso de su tripulación".

Detalló que en distintas pruebas se verificó el correcto funcionamiento del sistema de navegación en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores, y se comprobó el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

"Este Buque insignia de la Secretaría de Marina- Armada de México, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años, emblema de disciplina y tenacidad, el cual, ha desplegado nuevamente sus velas con coraje y decisión, haciendo honor a Cuauhtémoc el último emperador mexica", indicó la Semar a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

"Esta Institución Naval reafirma la fortaleza del Buque Escuela Cuauhtémoc, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país", dijo la Marina.