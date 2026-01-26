Sheinbaum confirma que Wedding se entregó en embajada de EU en México

Tras darse a conocer la detención de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el exmedallista olímpico canadiense se entregó en la embajada de Estados Unidos en México.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que en nuestro país "no hay operaciones conjuntas" con autoridades estadounidenses.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal mostró una publicación en redes sociales del "rey de la cocaína" afuera de las instalaciones de la representación diplomática estadounidense.

"Se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense, que se entrega en la embajada, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera bajo persecución, porque tiene un delito en los Estados Unidos, tiene carpeta de investigación, un proceso en Estados Unidos (...). Se entrega en la embajada", explicó la titular del Ejecutivo federal.

Ante el choque de versiones de si fue una entrega o una detención en un operativo bilateral, la Presidenta señaló que inmediatamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó una acción entre ambos países: "Y después de lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México (Ronald Johnson)".

"No hay operaciones conjuntas en México, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional", dijo al destacar coordinación respecto a información.

Comentó que la visita del director del FBI, Kah Patel, se dio a México como parte del entendimiento de seguridad.

"No hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo en ello", insistió.