Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 09:30 a.m.
A
Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conversó con el papa León XIV, a quien invitó a visitar México.
En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo comentó que León XIV envió saludos y bendiciones a las personas mexicanas en este día de la Guadalupana.
"En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país".
"Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", dijo la presidenta.
En la llamada, la Mandataria federal estuvo acompaña de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

