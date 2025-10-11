Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias
Coordinación Nacional de Protección Civil informará sobre acciones
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en la reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, actualizaron las afectaciones y necesidades en cada municipio tras las lluvias registradas en los últimos días en el país.
A través de una publicación en redes sociales, la mandataria federal dijo que será la Coordinación Nacional de Protección Civil la que informe el resumen de la reunión y adelantó que se reunirán nuevamente este mismo 11 de octubre a las 7:00 pm.
En esta reunión también participaron autoridades del gobierno federal, con el fin de atender la emergencia en el país que ha dejado hasta ahora 37 personas sin vida y cientos de afectaciones materiales.
La Presidenta expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar, así como a población damnificada a quien les aseguró que no les faltará nada.
Recordó, además, que en los cinco estados están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.
