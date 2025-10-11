logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

Coordinación Nacional de Protección Civil informará sobre acciones

Por El Universal

Octubre 11, 2025 04:18 p.m.
A
Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en la reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, actualizaron las afectaciones y necesidades en cada municipio tras las lluvias registradas en los últimos días en el país.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria federal dijo que será la Coordinación Nacional de Protección Civil la que informe el resumen de la reunión y adelantó que se reunirán nuevamente este mismo 11 de octubre a las 7:00 pm.

En esta reunión también participaron autoridades del gobierno federal, con el fin de atender la emergencia en el país que ha dejado hasta ahora 37 personas sin vida y cientos de afectaciones materiales.

La Presidenta expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar, así como a población damnificada a quien les aseguró que no les faltará nada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó, además, que en los cinco estados están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias
Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

SLP

El Universal

Coordinación Nacional de Protección Civil informará sobre acciones

Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE
Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE

Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE

SLP

El Universal

Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo
Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo

Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo

SLP

El Universal

También han dejado a 150 comunidades sin acceso

Cinco muertos y más de 16 mil viviendas dañadas por inundaciones en Veracruz
Cinco muertos y más de 16 mil viviendas dañadas por inundaciones en Veracruz

Cinco muertos y más de 16 mil viviendas dañadas por inundaciones en Veracruz

SLP

El Universal

Las lluvias y el desbordamiento de ríos afectaron a 55 municipios; Poza Rica, Álamo y Cazones entre los más golpeados