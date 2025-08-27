Comercio exterior de México se frena en julio

El valor de las exportaciones y las importaciones mexicanas en julio redujo su marcha, en medio de los aranceles impuestos por Estados Unidos, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales de mercancías reportaron un aumento anual de 4.0% en el séptimo mes del año mes del año, luego de un incremento de 10.6% en junio.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 56.7 mil millones de dólares en julio, cifra integrada por 54 mil 842 millones de dólares de ventas no petroleras y por un mil 865 millones de dólares de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 23.0% en las exportaciones petroleras y de un incremento de 5.2% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 5.2% y las canalizadas al resto del mundo 12.2%.

El crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo explicado por el componente manufacturero, con un crecimiento anual de 5.3%, que a su vez se explicó principalmente por las exportaciones manufactureras distintas al sector automotriz, que crecieron 11.7% anual. Las ventas al exterior automotrices mostraron un retroceso de 7.0% anual.

El valor de las importaciones de mercancías, en julio de 2025, fue de 56 mil 724 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 1.7%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 7.1% en las compras petroleras y de un aumento de 2.5% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de 0.4% en las compras de bienes de consumo, en bienes de capital -2.2%, mientras que las adquisiciones de bienes intermedios avanzaron 2.5%.

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 16.7 millones de dólares en julio de 2025, saldo que se compara con el déficit de 1 mil 220 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros siete meses del presente año, la balanza comercial presentó un superávit de 1 mil 416 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 12 mil 136 millones de dólares.