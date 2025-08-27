logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN presenta más de mil amparos contra "Ley Espía"

Por El Universal

Agosto 27, 2025 09:33 a.m.
A
PAN presenta más de mil amparos contra Ley Espía

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó más de mil amparos en contra de las reformas hechas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocidas como la "Ley Espía".
En conferencia de prensa, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que los amparos son completamente admisibles y en la mayoría les darán la razón, por lo que el tema de la protección de datos personales podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su nueva integración.
"Esperemos que esto no se convierta en un paquete legal para el control político de las personas (...) nosotros tenemos fe, hasta que no veamos cómo resuelven y si no resuelven conforme a derecho, claro que como oposición lo vamos a señalar", dijo Romero.
Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca aseguró que desde la página de Internet del CEN del PAN se descargaron más de 600 juicios de amparo y se promovieron más de 30 por cada uno de los 32 comités estatales del partido.
"En muchos nos van a dar la razón. La nueva Corte tendría que dar la declaratoria de inconstitucionalidad, si considera que el caso es relevante. Ahí nos daremos cuenta si está del lado de la ciudadanía o sublevado al Poder", dijo Torreblanca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN presenta más de mil amparos contra Ley Espía
PAN presenta más de mil amparos contra Ley Espía

PAN presenta más de mil amparos contra "Ley Espía"

SLP

El Universal

Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza
Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

SLP

El Universal

Revelan acuerdo de culpabilidad de "El Mayo"
Revelan acuerdo de culpabilidad de "El Mayo"

Revelan acuerdo de culpabilidad de "El Mayo"

SLP

El Universal

Ismael Zambada se comprometió a entregar bienes y activos para cubrir su deuda

Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.
Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.

Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.

SLP

El Universal