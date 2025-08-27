PAN presenta más de mil amparos contra "Ley Espía"

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó más de mil amparos en contra de las reformas hechas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocidas como la "Ley Espía".

En conferencia de prensa, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que los amparos son completamente admisibles y en la mayoría les darán la razón, por lo que el tema de la protección de datos personales podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su nueva integración.

"Esperemos que esto no se convierta en un paquete legal para el control político de las personas (...) nosotros tenemos fe, hasta que no veamos cómo resuelven y si no resuelven conforme a derecho, claro que como oposición lo vamos a señalar", dijo Romero.

Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca aseguró que desde la página de Internet del CEN del PAN se descargaron más de 600 juicios de amparo y se promovieron más de 30 por cada uno de los 32 comités estatales del partido.

"En muchos nos van a dar la razón. La nueva Corte tendría que dar la declaratoria de inconstitucionalidad, si considera que el caso es relevante. Ahí nos daremos cuenta si está del lado de la ciudadanía o sublevado al Poder", dijo Torreblanca.