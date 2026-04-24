Sheinbaum descarta afectación al turismo tras ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

, aseguró que la

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del país se mantiene sin afectaciones, pese al reciente incidente ocurrido en, el cual, dijo, fue unDestacó que, tras la, se registró unade turistas, incluso con filas desde antes del horario de acceso, lo que —afirmó— confirma elpor estos espacios culturales."Va a mantenerse la", subrayó.Luego de dos días de permanecer cerrado tras el ataque armado, la zona arqueológica defue reabierta al público y recibió un total de, un cifra que representa elde la afluencia promedio registrada durante un miércoles.Como parte de las medidas implementadas en el lugar, se colocaronen losal espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, de acuerdo con el(INAH),-----tras ataque se encuentranSobre las personas lesionadas durante el incidente,Pardo informó que todas han sido, varias yade origen con apoyo de las autoridades mexicanas, mientras que quienes permanecen hospitalizadas se encuentrany bajoen coordinación con sus embajadas.La presidenta también indicó que, paraen los sitios más concurridos, se cuenta con el apoyo de la, particularmente eny otrasdel país.Asimismo, detalló que la, trabaja en conjunto con autoridades del sector para fortalecer lasen destinos turísticos, especialmente en espacios históricos.