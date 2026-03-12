Sheinbaum descarta castigos a diputados que votaron contra reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

" hablar de castigos para los legisladores de la alianza de la Cuarta Transformación que votaron en contra de su iniciativa de reforma electoral y sostuvo que el hecho de que no se haya aprobado no representa una derrota para su gobierno.En, la mandataria federal afirmó que en su movimiento existepara expresar posturas distintas y rechazó prácticas de sanción interna."La palabraes. No estamos en aquellos partidos políticos que hacían purgas porque no estaban de acuerdo. No, hay", expresó.-----99% de morenistassubrayó que la gran mayoría de los legisladores de Morena respaldó la propuesta."Del 99% de los legisladores de Morena. Y también diputados del Verde y también diputados del PT", dijo.La Presidenta señaló que el rechazo de la iniciativa ya eradebido a la correlación de fuerzas en el Congreso."Todos sabíamos que no se iba a aprobar", comentó, al tiempo que cuestionó las críticas de la oposición que la señalan deSegún explicó, la propuesta buscabaen el, entre ellos modificar el esquema dey disminuir recursos para los partidos."Entonces era muy claro. Latiene que ver con lo mismo: disminuir los", indicó.La mandataria federal insistió en que la decisión de algunos diputados dequedaráde la ciudadanía. "La gente ve quién vota qué. Eso sí", sostuvo.-----con proceso de reforma electoralPese al resultado legislativo,aseguró que se mantienecon el proceso y con la postura de su gobierno."El que no se haya aprobado, ¿es una derrota? No. Yo estoy muy, todo lo contrario", afirmó.Argumentó que su administración no está dispuesta a negociarsolo para alcanzar"No es elpor el. Nosotros tenemos un", dijo.-----¿deque votaron en contra de reforma electoral?Al ser cuestionada sobre si considera unaelde algunos, la Presidenta evitó calificarlo así."No, pues tienen su. Muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de losque tienen", concluyó.