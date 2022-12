Sheinbaum descarta problemas legales por espectaculares a su favor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- "Ha generado entusiasmo en muchos ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de una mujer presidenta, ésa es la verdad" dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a los espectaculares que fueron colocados por legisladores del partido Morena en la capital del país.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo indicó que no es algo que esté promocionando, aunque agradeció las muestras de apoyo. Y dijo que se revise el tema, "no veo que haya un problema legal, no hay nada que ocultar ni nada de qué preocuparse".

También apuntó que no los había visto, hasta ayer por la tarde. "Me puse a ver los espectaculares en las redes, la verdad hay que decir que son muy creativos. Ya se hizo famosa mi cola de caballo".

"Éste no es un tema personal, de una ambición personal, es el tema de la continuidad de un proyecto y eso está por encima de todo. Y eso significa que debemos guardar unidad entre nuestro movimiento, que esto no sea parte de una disputa interna, sino proteger siempre al movimiento. Y pues a todos, que siempre tengamos cuidado con cualquier muestra que se haga de apoyo, solidaridad, que siempre hay que agradecerla además".

"Soy la persona que más quejas tiene ante el Instituto. No me preocupa la verdad, más bien hay que ocuparnos de seguir adelante con la ciudad", sostuvo.