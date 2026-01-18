logo pulso
Sheinbaum desmiente actividad militar de EU en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, niega presencia militar de Estados Unidos en territorio nacional.

Por El Universal

Enero 18, 2026 02:19 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México.

"En territorio nacional, no", dijo antes de encabezar en San Miguel de Allende el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.

"¿Ha habido vuelos de Estados Unidos ya en México?", se le preguntó.

"Ya en la mañanera allá nos vemos", respondió.

Esto, luego de que La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas estadounidenses que "tengan precaución" al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó la FAA que la alerta es "por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México".

En una notificación afirmó que "se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS".

"Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", añadió.

