Sheinbaum desmiente investigaciones contra Adán Augusto López
Indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado
Tras darse a conocer que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado, y ante su presunta relación con el grupo delictivo "La Barredora", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay investigaciones.
En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado.
"¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio", dijo.
"La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y sino que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación por más que salga en los medios", añadió.
Indicó que en la Secretaría Anticorrupción no hay ninguna denuncia: "Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, que la presente, pero no tiene ninguna denuncia".
Sobre el nombramiento de Ignacio Mier como coordinador de los morenistas en la Cámara Alta, la mandataria federal señaló que es una decisión de los senadores y las senadoras de Morena.
La titular del Ejecutivo federal agradeció a los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde por la aprobación de reformas constitucionales y legales.
