logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Fotogalería

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum desmiente investigaciones contra Adán Augusto López

Indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado

Por El Universal

Febrero 03, 2026 10:51 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Tras darse a conocer que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado, y ante su presunta relación con el grupo delictivo "La Barredora", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay investigaciones.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado.

"¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio", dijo.

"La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y sino que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación por más que salga en los medios", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que en la Secretaría Anticorrupción no hay ninguna denuncia: "Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, que la presente, pero no tiene ninguna denuncia".

Sobre el nombramiento de Ignacio Mier como coordinador de los morenistas en la Cámara Alta, la mandataria federal señaló que es una decisión de los senadores y las senadoras de Morena.

La titular del Ejecutivo federal agradeció a los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde por la aprobación de reformas constitucionales y legales.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum desmiente investigaciones contra Adán Augusto López
Sheinbaum desmiente investigaciones contra Adán Augusto López

Sheinbaum desmiente investigaciones contra Adán Augusto López

SLP

El Universal

Indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado

Anuncia Gobierno inversión histórica: 5.6 billones de pesos
Anuncia Gobierno inversión histórica: 5.6 billones de pesos

Anuncia Gobierno inversión histórica: 5.6 billones de pesos

SLP

SinEmbargo.mx

El 55% será para energía, de aquí al 2030

Lo que se sabe del ataque a diputados de MC en Culiacán
Lo que se sabe del ataque a diputados de MC en Culiacán

Lo que se sabe del ataque a diputados de MC en Culiacán

SLP

El Universal

Cae un implicado y apuntan a célula de "Los Chapitos"

Pago triple para beneficiarios de la Beca Rita Cetina
Pago triple para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

Pago triple para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

SLP

El Universal

Quienes recibieron su tarjeta en enero cobrarán hasta 5,700 pesos por tres bimestres acumulados