"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López

Esto, luego de la detención del presunto líder y durante su administración como gobernador de Tabasco

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 11:17 a.m.
Adán Augusto López / Foto: Archivo

La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, con el objetivo de que el funcionario pueda ser investigado por su posible participación con el grupo criminal 'La Barredora'.

Esto luego de la detención del presunto líder y durante su administración como gobernador de Tabasco de López Hernández.
La legisladora, quien presentó la petición en su calidad de ciudadana, llegó a la Secretaría General en punto de las 10:15 horas y fue recibida por las autoridades jurídicas del Congreso.

