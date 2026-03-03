Sheinbaum detalla medidas para proteger a México de alza en combustibles
Sheinbaum destacó que el mecanismo impide que suban los precios de gasolina y diésel.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Ante el conflicto en Medio Oriente, la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo aseguró que México está protegido
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
si hubiera un aumento en los precios de los combustibles.
En su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que hay un esquema que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la guerra Rusia-Ucrania.
"Cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS para que no subiera la gasolina a la gente y eso quedó ya establecido. Entonces, si subiera de más el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas", expuso.
"Y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas", añadió.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum detalla medidas para proteger a México de alza en combustibles
SLP
El Universal
Sheinbaum destacó que el mecanismo impide que suban los precios de gasolina y diésel.
¿Qué es la credencialización universal de salud y para qué sirve?
SLP
El Universal
La credencial incluirá datos personales y permitirá un expediente médico individualizado.
En Veracruz, inhabilitan líneas telefónicas usadas para extorsionar
SLP
El Universal
En tres meses, Fiscalía de Veracruz cerró más de dos mil líneas usadas para extorsión telefónica.