Sheinbaum enviará reforma electoral al Congreso tras acuerdo con PT y PVEM

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya existe un acuerdo con los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para avanzar en la reforma electoral que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión durante el mes de febrero.

Cuestionada sobre si su gobierno presentará una iniciativa en la materia, la mandataria señaló que la reforma está en marcha y que su envío es inminente.

"Sí, va a haber, mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así. En el mes de febrero se enviará al Congreso", afirmó.

Ante la pregunta expresa sobre si existe un acuerdo político con los partidos aliados de la llamada Cuarta Transformación, Sheinbaum respondió de manera breve: "Sí".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la ruta legislativa que seguirá la iniciativa, la Presidenta explicó que una vez enviada al Congreso, corresponderá a los legisladores definir los tiempos y el proceso para su eventual aprobación, sin que exista una imposición desde el Ejecutivo.

"Ya no tendrá que definirlo el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos, pues verán los tiempos para su aprobación", señaló.

Respecto a si la reforma electoral contemplará mecanismos para blindar los procesos electorales del ingreso de recursos del crimen organizado, la Mandataria aseguró que la iniciativa fortalecerá la fiscalización del dinero que se destina a partidos y campañas.

"Sí, sí, significa más fiscalización. Y también en qué se usan los recursos, no solo la disminución, sino en qué se usan los recursos, que también es importante", explicó.

Sheinbaum rechazó que una eventual reducción de los recursos públicos para elecciones y partidos políticos incremente el riesgo de financiamiento ilícito, y adelantó que la reforma incluirá otras medidas que serán dadas a conocer una vez presentada.