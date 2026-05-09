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Sheinbaum evita hablar sobre ataque a casa de Rocha

"Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa", se limitó a responder

Por El Universal

Mayo 09, 2026 04:28 p.m.
A
Sheinbaum evita hablar sobre ataque a casa de Rocha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó pronunciarse acerca del ataque a balazos a una casa antigua del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A su llegada para la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Bahía de Lobos, se le cuestionó a la mandataria federal si reforzarán las medidas de protección que tiene el mandatario estatal después de su petición de licencia por posibles nexos con el narco, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"Balearon la casa de Rubén Rocha, ¿se va a reforzar la seguridad?", se le preguntó.
"Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa", se limitó a responder.
La residencia donde Rocha Moya vivió en la época donde fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue blanco de decenas de disparos. El inmueble, localizado en la calle de Lago de Cuitzeo, esquina con el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace un largo tiempo, por lo que vecinos de la zona reportaron a las líneas de emergencia el ataque.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que no se registraron personas heridas durante el ataque a la vivienda. Detalló que la propiedad se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años y que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentran en la zona haciendo los peritajes correspondientes con el fin de dar con los responsables.

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