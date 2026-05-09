¡GALARDONADOS!

Un grupo de socios destacados del Club Campestre de San Luis fueron premiados con la presea "Hole In One".

El galardón les fue entregado en una ceremonia especial a quienes, durante el 2025, obtuvieron interesantes logros en las diversas disciplinas deportivas que se practican en el club.

Javier Meade Alonso y María de la Concepción Villasuso recibieron el galardón por su trayectoria en el deporte escocés.

Manuel Muñiz Werge fue premiado en Golf Caballeros, Mariana González Azcárraga, en Golf Damas; Luciana Lomas del Río y Alejandro Espinosa, en Academia de Golf.

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Jorge Gómez Buenrostro, presidente del Consejo de Administración, con compañeros directivos encabezaron la celebración.

Acompañaron a los premiados esta noche de emociones y agradables sorpresas, sus familias, amigos, entrenadores y compañeros.

Ellos, los ovacionaron, lanzaron porras y gritos cuando recibieron el anhelado reconocimiento.

Enseguida, celebraron en una cena al sumar un éxito más a sus reconocidas trayectorias deportivas.

Ahora, van por interesantes retos.