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¡GALARDONADOS!

RECIBEN LA PRESEA "HOLE IN ONE" DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de socios destacados del Club Campestre de San Luis fueron premiados con la presea "Hole In One".

El galardón les fue entregado en una ceremonia especial a quienes, durante el 2025, obtuvieron interesantes logros en las diversas disciplinas deportivas que se practican en el club.

Javier Meade Alonso y María de la Concepción Villasuso recibieron el galardón por su trayectoria en el deporte escocés.

Manuel Muñiz Werge fue premiado en Golf Caballeros, Mariana González Azcárraga, en Golf Damas; Luciana Lomas del Río y Alejandro Espinosa, en Academia de Golf. 

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Jorge Gómez Buenrostro, presidente del Consejo de Administración, con compañeros directivos encabezaron la celebración.

Acompañaron a los premiados esta noche de emociones y agradables sorpresas, sus familias, amigos, entrenadores y compañeros.

Ellos, los ovacionaron, lanzaron porras y gritos cuando recibieron el anhelado reconocimiento.

Enseguida, celebraron en una cena al sumar un éxito más a sus reconocidas trayectorias deportivas.

Ahora, van por interesantes retos.

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