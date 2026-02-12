logo pulso
Sheinbaum habla sobre compra de acero de EU para muro

Por El Universal

Febrero 12, 2026 10:31 a.m.
A
Sheinbaum habla sobre compra de acero de EU para muro

Luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó de la compra de acero para el muro fronterizo para contener la entrada de fentanilo y la migración ilegal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a los muros.
En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero, Sheinbaum Pardo recordó que hace unos días estuvo de gira en Tijuana, Baja California, donde inauguró puentes vehiculares.
"Digo: nosotros construimos puentes, no construimos muros", expresó.
Agregó la Presidenta que se busca una relación bilateral adecuada con Estados Unidos, además que se coopera en el tema de migración de manera humanitaria.
"Esa siempre ha sido la posición del gobierno de México, es muy importante, porque ha sido independientemente de los partidos políticos, esa siempre ha sido una opinión del gobierno de México y nosotros la sostenemos. Ellos lo hacen del lado de su territorio", comentó.

