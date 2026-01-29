logo pulso
Propuesta de Sheinbaum sobre BTS llega a noticiero surcoreano

Por El Universal

Enero 29, 2026 10:38 a.m.
A
Propuesta de Sheinbaum sobre BTS llega a noticiero surcoreano

El pasado 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que envió una carta al presidente de Corea del Sur para que la banda de K-Pop BTS tenga más fechas en México ante su popularidad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que esta solicitud es para que más jóvenes tengan acceso a este grupo.
"Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas", dijo.
- Noticiario surcoreano retoma propuesta de Sheinbaum sobre BTS
Ante ello, el medio JTBC News, cadena de noticias de Corea del Sur, reaccionó a la propuesta de Sheinbaum.
Por medio de TikTok, la cuenta oficial del medio compartió el video, donde se observa al presentador dar a conocer el hecho.
"BTS, que está lanzando un álbum completo, se está preparando para una gira mundial [...] Fue tan popular que incluso la presidenta de México solicitó shows adicionales", expresó el conductor.
Asimismo, mostró el fragmento donde la Presidenta habla sobre los conciertos de la banda de K-Pop.

Propuesta de Sheinbaum sobre BTS llega a noticiero surcoreano
Propuesta de Sheinbaum sobre BTS llega a noticiero surcoreano

Propuesta de Sheinbaum sobre BTS llega a noticiero surcoreano

