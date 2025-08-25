Sheinbaum inaugura Reunión Ministerial de AL y el Caribe en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la tarde de este lunes en Palacio Nacional la Primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional hacia la COP30.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal informó que en el encuentro se compartieron puntos de vista para fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre próximos en la ciudad de Belém, Brasil.

"En Palacio Nacional, celebramos la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para contribuir a la acción climática; compartimos puntos de vista para fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30. Bienvenidos a México".

La reunión busca consolidar posicionamientos en torno a los retos comunes que afrontan los países de la región ante la crisis climática y, a través de la acción climática conjunta, proteger y fortalecer el régimen climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París.

En el encuentro estuvieron representantes de 22 países de las carteras de medio ambiente, desarrollo sostenible y energía de la región y en donde estacó la presencia del presidente designado de la COP30, André Correa do Lago.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional estuvieron por México, los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora; de Medio Ambiente (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra; de Energía (Sener), Luz Elena González, y por la Secretaría de Ciencias (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez.