Sheinbaum inicia gira nacional con llamado a unidad en Aguascalientes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este viernes 5 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas y aseguró que, pese a las diferencias políticas, lo fundamental es trabajar en conjunto por el bien del pueblo.

En su visita a Aguascalientes, reconoció la recepción de la gobernadora panista Teresa Jiménez, con quien dijo comparte la responsabilidad de atender a la población.

"Todos saben que la gobernadora viene de un partido político y su servidora ganó por otro partido político, ¿verdad? Pero saben que hay que trabajar juntas", señaló.

Sheinbaum recalcó que el respeto debe ser la base de la gobernabilidad, más allá de los tiempos electorales.

"Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay algo fundamental: ella es gobernadora de Aguascalientes y yo soy la presidenta de México. Así que por el bien del pueblo de Aguascalientes hay que ponernos de acuerdo entre las dos", afirmó.

La mandataria recordó que en sexenios pasados los informes presidenciales se limitaban a un acto en Palacio Nacional, pero que ahora la rendición de cuentas debe hacerse "en territorio, cerca de la gente".

Explicó que ya se encuentra en su cuarta gira por el país y que en las próximas tres semanas recorrerá las 32 entidades federativas.

"Gobernar es rendir cuentas, no se puede gobernar lejos del pueblo", subrayó.

Sheinbaum reafirmó que su administración busca ser "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", bajo tres principios: primero los pobres, honestidad en el ejercicio público y gobernar con y para la ciudadanía.

Citó a Benito Juárez: "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", y reiteró que los recursos públicos deben destinarse a garantizar derechos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, además de fortalecer los programas sociales.

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", concluyó.

